logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Choca motociclista contra automóvil

Por Redacción

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Choca motociclista contra automóvil

Matehuala.- Desigual choque se generó en la calle Lerdo de Tejada entre un motociclista y un automóvil, donde una persona resultó lesionada, al lugar acudieron elementos de Protección Civil quienes luego de evaluar al lesionado, lo trasladaron a un hospital.

 Los hechos se generaron en la calle Lerdo de Tejada esquina con Mastranto, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un desigual choque entre una motociclista y un automóvil, el conductor de la motocicleta salió volando y quedo tirado en el pavimento, testigos del accidente inmediatamente pidieron auxilio a corporaciones de emergencia.

Al lugar llegaron los elementos de Protección Civil Municipal quienes valoraron al conductor de la motocicleta, le brindaron los primeros auxilios, pero debido a las lesiones sufridas fue trasladado en una la ambulancia a un hospital.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca
Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca

Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca

SLP

Huasteca Hoy

La Sedarh ha convocado a una reunión urgente con ganaderos y alcaldes

Ofrece el ICAT diversos cursos
Ofrece el ICAT diversos cursos

Ofrece el ICAT diversos cursos

SLP

Carmen Hernández

Indigente invade quiosco del Parque Guerrero
Indigente invade quiosco del Parque Guerrero

Indigente invade quiosco del Parque Guerrero

SLP

Jesús Vázquez

Vecinos y transeúntes piden que sea reubicado en otra parte

Reparten mega rosca de Reyes en la plaza
Reparten mega rosca de Reyes en la plaza

Reparten mega rosca de Reyes en la plaza

SLP

Jesús Vázquez