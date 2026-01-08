Choca motociclista contra automóvil

Matehuala.- Desigual choque se generó en la calle Lerdo de Tejada entre un motociclista y un automóvil, donde una persona resultó lesionada, al lugar acudieron elementos de Protección Civil quienes luego de evaluar al lesionado, lo trasladaron a un hospital.

Los hechos se generaron en la calle Lerdo de Tejada esquina con Mastranto, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un desigual choque entre una motociclista y un automóvil, el conductor de la motocicleta salió volando y quedo tirado en el pavimento, testigos del accidente inmediatamente pidieron auxilio a corporaciones de emergencia.

Al lugar llegaron los elementos de Protección Civil Municipal quienes valoraron al conductor de la motocicleta, le brindaron los primeros auxilios, pero debido a las lesiones sufridas fue trasladado en una la ambulancia a un hospital.