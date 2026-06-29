Choca patrulla policiaca contra automóvil

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RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil del Estado chocaron contra un vehículo particular cerca de la localidad de las Magdalenas, solo se generaron daños materiales en el percance.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, cuando los elementos de la Guardia Civil a bordo de la patrulla 2861 realizaban un operativo, de manera repentina chocaron con un vehículo, el cual era tripulado por una mujer.

Tras el fuerte impacto entre las unidades motrices, automovilistas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de la Cruz Roja, quienes les brindaron los primeros auxilios.

Se atendieron a 4 elementos de la Guardia, que no ameritaron el traslado al Hospital Regional de Rioverde. Así mismo las mujeres se negaron a recibir atención médica, pues dijeron que no sufrieron lesiones de consideración.

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