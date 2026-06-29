logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Fotogalería

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Choca patrulla policiaca contra automóvil

Por Carmen Hernández

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Choca patrulla policiaca contra automóvil
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil del Estado chocaron contra un vehículo particular cerca de la localidad de las Magdalenas, solo se generaron daños materiales en el percance. 

      Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, cuando los elementos de la Guardia Civil a bordo de la patrulla 2861 realizaban un operativo, de manera repentina chocaron con un vehículo, el cual era tripulado por una mujer. 

      Tras el fuerte impacto entre las unidades motrices, automovilistas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de la Cruz Roja, quienes les brindaron los primeros auxilios. 

      Se atendieron a 4 elementos de la Guardia, que no ameritaron el traslado al Hospital Regional de Rioverde.  Así mismo las mujeres se negaron a recibir atención médica, pues dijeron que no sufrieron lesiones de consideración.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Inician fiestas de Virgen del Refugio
        Inician fiestas de Virgen del Refugio

        Inician fiestas de Virgen del Refugio

        SLP

        Jesús Vázquez

        Misas, peregrinaciones, danzantes y quema de pólvora

        Preparan fiesta de San Cristóbal
        Preparan fiesta de San Cristóbal

        Preparan fiesta de San Cristóbal

        SLP

        Carmen Hernández

        La población podrá gozar de varios eventos que se realizarán

        En marcha Feria regional de Cerritos
        En marcha Feria regional de Cerritos

        En marcha Feria regional de Cerritos

        SLP

        Carmen Hernández

        Gabriela García, la soberana del evento

        Se desploma el letrero de bienvenida a Charcas
        Se desploma el letrero de bienvenida a Charcas

        Se desploma el letrero de bienvenida a Charcas

        SLP

        Jesús Vázquez