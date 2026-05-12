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Chocan auto y camioneta

Por Redacción

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Chocan auto y camioneta

RIOVERDE.- Jóvenes resultan lesionados durante un accidente en que se impactaron un carro Mustang contra una camioneta de pasajeros, al arribar los cuerpos policíacos encontraron las  unidades abandonadas, pero a ninguno de los pasajeros de los vehículos que se impactaron. 

Los hechos del accidente vial se originaron en el kilómetro 5 de la Supercarretera, cuando un carro Ford Mustang chocó contra una camioneta de pasajeros, esta última unidad terminó volcada luego del fuerte impacto entre ambas unidades. 

Elementos de los cuerpos policíacos acudieron al camino de San Francisco, para atender a los lesionados, pero al llegar no encontraron a nadie, solo los vehículos abandonados.  

Pero al arribar se encontraron con la sorpresa de que los vehículos habían sido abandonados, no se encontró personas lesionadas, por lo que se desconoce cuántas personas resultaron lesionadas en el accidente.

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