Chocan motociclistas; choferes lesionados

Por Redacción

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Chocan motociclistas; choferes lesionados

CIUDAD VALLES.- Dos jóvenes resultaron lesionados tras el choque de dos motocicletas en el fraccionamiento Rosas del Tepeyac.

El percance se registró poco antes del mediodía, en el cruce de la calle Pánuco y la avenida Huasteca, cerca de los campos de la colonia San Rafael.

Uno de los involucrados fue Alejandro Barragán, de 18 años de edad, quien conducía una motocicleta tipo Italika DM150 color rojo.

La otra unidad involucrada fue una motocicleta Vento 300 color negro, conducida por un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

De acuerdo con testigos, uno de los motociclistas intentó dar vuelta y se atravesó al paso del otro, quien no logró frenar a tiempo, lo que ocasionó el choque.

Ambos motociclistas resultaron lesionados; sin embargo, Alejandro fue quien presentó heridas de mayor consideración, por lo que tuvo que ser auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes lo trasladaron a un hospital.

Cabe mencionar que los involucrados dialogaron en el lugar y llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.

