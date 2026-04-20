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Choque en la Rayón–Valles deja 5 lesionados; dos quedaron prensados

Colisión entre camión y Versa en autopista

Por Redacción

Abril 20, 2026 07:49 a.m.
A
Accidente en carretera Rayón–Valles

Accidente en carretera Rayón–Valles

Un aparatoso accidente registrado la noche de este domingo sobre la autopista Rayón–Ciudad Valles dejó un saldo preliminar de cinco personas lesionadas, dos de ellas atrapadas entre los restos de un vehículo.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 11, cerca de la localidad de Vicente Guerrero, en el municipio de Rayón, donde un camión de una abarrotera se impactó de frente contra un automóvil Nissan Versa negro con placas de Tamaulipas.

Tras el choque, dos ocupantes del automóvil quedaron prensados, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de rescate para liberarlos.

Al sitio acudieron paramédicos y rescatistas de Cárdenas, Rayón y Rioverde, quienes brindaron atención a los heridos y coordinaron su traslado a hospitales de la región. Hasta el momento, no se ha informado la identidad de las personas involucradas.

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Elementos de la Guardia Nacional, con base en Rioverde, realizaron labores de abanderamiento y control del tránsito, ya que el accidente generó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.

De acuerdo con automovilistas, al momento del impacto prevalecía una alta carga vehicular, así como condiciones adversas por lluvia y neblina densa, lo que reducía la visibilidad y pudo haber influido en el accidente.

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