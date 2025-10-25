Detectan locatarios inspectores piratas

CIUDAD VALLES.- Reportan locatarios a supuestos inspectores de la Profeco que ofrecían hacer calibración de básculas a módicos precios. En la dirección de Comercio no hay datos sobre ello.

Comerciantes del mercado y de negocios que se encuentran alrededor de los tres centros de comercio que están en esas áreas, reportaron la visita de personas que se identificaron como visores de la Procuraduría Federal del Consumidor y que ofrecían la calibración de las básculas, herramienta fundamental de la venta por gramaje en las tiendas, por la cantidad de 390 pesos.

Aunque hubo algunas llamadas de atención de los incautos a Comercio y a otras autoridades, al arribar en busca de ellos ya no se encontraban en los lugares donde ofrecían sus servicios.

La Profeco no ha emitido ninguna comunicación en la que advierta sobre operativo, además de que la calibración no es un motivo de cobro por parte de la dependencia.

