Conmemoran aniversario de las Naciones Unidas

Matehuala.- Se conmemoró el 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que diferentes instituciones educativas realizaron varias actividades para conmemorar esta importante fecha, y en la Plaza de Armas se realizó un acto cívico con autoridades municipales y educativas.

La escuela primaria Club de Leones turno vespertino fue una de las instituciones educativas que llevó a cabo este evento y realizó un acto especial en las instalaciones de la escuela, donde los niños de sexto grado se vistieron con ropa típica de diferentes países, además llevaban banderas hechas por ellos mismos y las presentaron a sus compañeros.

Así mismo hicieron una poesía por la paz y bailaron una canción con motivo del aniversario de la ONU.

También mencionaron que fue en 1945 cuando se fundó la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que pudiera generarse otra guerra mundial pues hay que destacar que la segunda dejo una gran destrucción, y en la actualidad si hubiera una tercera guerra mundial se destruiría por completo la humanidad.

En la Plaza de Armas también se llevó a cabo un acto cívico, en el cual estuvieron autoridades educativas y municipales, se hizo una pasarela con estudiantes cargando cada una de las banderas de los países que conforman la ONU.