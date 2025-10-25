Ofertan artículos para el halloween

Matehuala.- Ante la próxima celebración del Halloween muchos comerciantes ya ofrecen diversos artículos referentes a este festejo, dado que en los últimos años todos los niños salen a pedir dulces disfrazados y en el caso de los jóvenes y adultos, se van a fiestas de disfraces, una

En distintos puntos de la ciudad se puede ver que ofrecen máscaras, disfraces de todas tallas, también muchos venden tipos de maquillaje, para caracterizarse y para las tradicionales actividades que realizan las escuelas en los que se caracterizan de catrines, ya que mientras muchos celebran el Halloween, las instituciones educativas tratan de rescatar las tradiciones mexicanas con los desfiles y concursos de catrines y catrinas.

Al hacer un recorrido por las principales calles de la ciudad, se pudo observar que los comercios tienen diversos artículos de terror, donde venden disfraces, máscaras de personajes de películas de terror.

Entre otros productos que también se venden en esta temporada son los adornos paras las casas, las calabazas y calaveras para llenarlas de dulce entre otras cosas.

Cabe hacer mención que también las dulcerías esperan tener un fuerte incremento de ventas durante estos días, pues ya muchos domicilios y negocios compran dulces para darles a los niños.