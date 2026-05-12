Ciclo escolar termina el 15 de julio: SEGE

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona dieron a conocer que por acuerdo de la plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conadeu) decidieron respetar el calendario escolar ya propuesto hace meses, por lo tanto, la salida de vacaciones será el 15 de julio.

No obstante, la Conadeu y Gallardo Cardona también dieron a conocer que, debido al intenso calor, en algunas zonas del país, podría haber adelanto de salida a descanso, aunque esta última modificación está por verse.

El viernes pasado la Conadeu había determinado terminar el ciclo escolar el 5 de junio, sin embargo, la decisión fue reconsiderada por unanimidad.