Cientos de solicitantes realizan trámites en INE

Por Redacción

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Cientos de solicitantes realizan trámites en INE

CIUDAD VALLES.- Se llena el INE de solicitantes de renovación de credencial, poco antes del fin de año, dada la urgencia de tener el documento actualizado para seguirlo utilizando.

Los solicitantes que estuvieron llenando el área de atención del edificio de la calle Zaragoza fueron por renovación, cambio de domicilio o inscripciones del extranjero, principalmente, de acuerdo con el personal del módulo electoral de atención ciudadana.

El INE estará laborando el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre, que serán las últimas dos fechas en las que recibirán a tramitantes, porque del lunes 29 de diciembre al sábado 3 de enero estarán en receso de fin de año y comenzará otra vez la actividad habitual hasta el lunes 5 de enero.

