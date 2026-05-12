Citan a funcionarios a capacitación y no van

CIUDAD VALLES.- Organizó la Instancia Municipal de la Mujer una capacitación para atender la alerta de violencia de género entre directores de dependencia y asistió solo el 20 por ciento, a los demás les descontarán el día.

Este lunes, hubo una ponencia sobre el tema ya referido, con la intención de eventualmente despojar a Valles de la alerta de género, sin embargo, de los 77 directores, solamente 15 acudieron a la cita, en el Salón de Cabildos.

En el oficio enviado a cada uno de los directivos, de parte de la directora de Recursos Humanos, Smirna de la Garza Baldelamar, se lee, en letras pequeñas, que la inasistencia a tal capacitación se sancionaría con el descuento del día de salario.

Al final de cuentas, el 20 por ciento sí se presentó y un 80 por ciento será amonestado.

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