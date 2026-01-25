logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Clima gélido genera ausentismo escolar

Alumnos deben enviar tareas escolares al docente

Por Jesús Vázquez

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Clima gélido genera ausentismo escolar

Matehuala.- Debido a las bajas temperaturas que se están resintiendo en la región han provocado que en escuelas de preescolar y primaria haya mucho ausentismo tanto en turnos matutino como vespertino, pues los padres de familia optan por no enviar a sus hijos para evitar que adquieran enfermedades respiratorias. 

Así mismo los profesores han solicitado a los padres de familia que si los niños tienen enfermedades respiratorias no enviarlos a la escuela para evitar que se contagien otros niños. 

Se dijo que si los padres prefieren no llevarlos a la escuela por el clima gélido que se está resintiendo no hay problema, solo que se comuniquen con los maestros y les hagan saber esta situación y que pidan con sus compañeros sus trabajos que hacen en las aulas y tareas para que las hagan en la casa y se las envíen a sus maestros para poder calificarlos.

Esta semana se tuvo una temperatura de 10 grados y la más baja llegó a cuatro, sin embargo, se estuvieron presentando fuertes vientos y lloviznas, por lo que paterfamilias optaron por mejor no enviar a sus hijos a la escuela, quienes los enviaron, les colocaron chamarras para que se protegieran y prevenir una enfermedad respiratoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunque es obligatorio que en las escuelas de nivel secundaria los jóvenes lleven el uniforme, sin embargo, debido a las bajas temperaturas se les da la oportunidad de que se pongan chamarras abrigadoras de cualquier color encima, sin problema de algún llamado de atención.

 o sanción.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a presunto ladrón domiciliario
Detienen a presunto ladrón domiciliario

Detienen a presunto ladrón domiciliario

SLP

Redacción

Escuela por cooperación carece de servicios básicos
Escuela por cooperación carece de servicios básicos

Escuela por cooperación carece de servicios básicos

SLP

Redacción

Hombre herido luego de brutal golpiza
Hombre herido luego de brutal golpiza

Hombre herido luego de brutal golpiza

SLP

Carmen Hernández

Operativo para reducir accidentes de motocicleta
Operativo para reducir accidentes de motocicleta

Operativo para reducir accidentes de motocicleta

SLP

Carmen Hernández

También se les revisará que traigan en regla sus documentos