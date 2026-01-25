Clima gélido genera ausentismo escolar

Matehuala.- Debido a las bajas temperaturas que se están resintiendo en la región han provocado que en escuelas de preescolar y primaria haya mucho ausentismo tanto en turnos matutino como vespertino, pues los padres de familia optan por no enviar a sus hijos para evitar que adquieran enfermedades respiratorias.

Así mismo los profesores han solicitado a los padres de familia que si los niños tienen enfermedades respiratorias no enviarlos a la escuela para evitar que se contagien otros niños.

Se dijo que si los padres prefieren no llevarlos a la escuela por el clima gélido que se está resintiendo no hay problema, solo que se comuniquen con los maestros y les hagan saber esta situación y que pidan con sus compañeros sus trabajos que hacen en las aulas y tareas para que las hagan en la casa y se las envíen a sus maestros para poder calificarlos.

Esta semana se tuvo una temperatura de 10 grados y la más baja llegó a cuatro, sin embargo, se estuvieron presentando fuertes vientos y lloviznas, por lo que paterfamilias optaron por mejor no enviar a sus hijos a la escuela, quienes los enviaron, les colocaron chamarras para que se protegieran y prevenir una enfermedad respiratoria.

Aunque es obligatorio que en las escuelas de nivel secundaria los jóvenes lleven el uniforme, sin embargo, debido a las bajas temperaturas se les da la oportunidad de que se pongan chamarras abrigadoras de cualquier color encima, sin problema de algún llamado de atención.

o sanción.