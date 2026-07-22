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Comerciantes piden reforzar seguridad

Esto, tras ola de robos a negocios en Rayón, Cárdenas y Alaquines

Por Redacción

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Comerciantes piden reforzar seguridad
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      RAYÓN.- Par de delincuentes ponen en jaque a comerciantes, quienes piden que se refuerce la vigilancia en el sector. 

      Comerciantes dieron a conocer que un par de sujetos a bordo de una motocicleta y encapuchados, están atracando. 

      Indicaron que la banda recorre la ruta de Rayón, Cárdenas y Alaquines. Los sujetos armados, uno ingresa a robar, mientras que el otro lo espera a bordo de la motocicleta, por lo que exigen que se refuerce la vigilancia en dichos municipios, ya que temen por su vida porque los sujetos andan armados.

      Lo único que piden es erradicar la ola de robos y que los municipios sean seguros, finalizaron los comerciantes.

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