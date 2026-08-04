Comienza entrega de recursos de beca escolar

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CIUDAD VALLES.- Comenzaron a dispersar los recursos de la beca para niños de primaria, Rita Cetina.

Este lunes 3 de agosto empezó la entrega de los recursos de la beca para los estudiantes de nivel primaria y que consta de dos mil 500 pesos.

Este lunes, los que podrán cobrar serán los que tienen como letras A y B en el primer apellido.

El martes 4 de agosto se pagará a los de la C; el miércoles 5 las D, E y F; el jueves 6 la G; el viernes 7 letras H, I, J, K y L.

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El lunes 10 le toca a la M; el martes 11 las N, Ñ, O, P y Q; el miércoles 12 la R; el jueves 13 la S y el viernes 14 las letras T, U, V, W, X, Y, Z.