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Con callejoneada terminan festejos de grupo Coatlicue

Trío Simpatía Huasteca acompañó el recorrido

Por Jesús Vázquez

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Con callejoneada terminan festejos de grupo Coatlicue
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      Matehuala.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo la tradicional callejoneada del grupo Coatlicue para conmemorar el 35 aniversario de la fundación de este reconocido e internacional grupo de danza folclórica, el evento contó con la participación del trío huasteco Simpatía Huasteca, originario de Tanlajás, quienes amenizaron la celebración interpretando diversas melodías tradicionales durante el recorrido que se realizó.

      La callejoneada fue encabezada por los integrantes del grupo Coatlicue, bajo la dirección de Jesús Torres Arias. 

      Durante el recorrido también participaron decenas de personas que se unieron a la celebración bailando al ritmo de la música huasteca, asimismo, los asistentes disfrutaron del tradicional mezcal, una bebida representativa del Altiplano potosino que forma parte de las costumbres de la región.

      El recorrido inició en la Plaza de Armas y continuó por las calles Morelos, Hidalgo, Bocanegra, 16 de Septiembre, Insurgentes y Guerrero, para finalmente regresar a la Plaza de Armas, donde el trío Simpatía Huasteca ofreció un repertorio de melodías que pusieron a bailar a los asistentes.

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      Al concluir la presentación musical, se llevó a cabo una convivencia en la Plaza de Armas, donde integrantes del grupo Coatlicue, exbailarines, familiares, amigos y ciudadanos celebraron juntos los 35 años de trayectoria de esta agrupación, la cual ha representado con orgullo a Matehuala y al estado de San Luis Potosí en escenarios nacionales e internacionales.

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