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Conatram participará en paro de transporte

Habrá bloqueos en rúas de varias partes del país

Por Redacción

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Conatram participará en paro de transporte
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      CIUDAD VALLES.- El líder de la Confederación Nacional de Transportistas de México, Reyes Espinoza Corral dijo que este lunes habrá paros nacionales en diferentes carreteras de México. 

      Refirió que la manera de manifestarse en la próxima jornada de bloqueos y de paros en caminos del país de parte de los transportistas será no salir a los caminos, que es una forma de apoyar. 

      Dijo que la movilización de la Conacar (Cámara Nacional del Autotransporte de Carga) fue muy precipitada y que debía haberse analizado más el movimiento para que hubiera participación de otros sectores, dando a entender que la Conacar ha sido comparsa del Gobierno en muchas ocasiones, cuando la Conatram ha sido la que ha logrado avances para que haya más seguridad en carreteras y más garantías para los transportistas. 

      Manifestó que en muchas zonas del país habría bloqueos, pero la Conatram no participará activamente en los mismos.

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