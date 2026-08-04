Conductor choca contra vivienda

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CIUDAD VALLES.- El conductor de un vehículo causó daños cuantiosos a la vivienda de una profesora en la colonia Magisterial y se dio a la fuga. Lo anterior sucedió este lunes, alrededor de la 1:30 de la madrugada, en el cruce de las calles Antiguo Camino a la Unión y Orquídea.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo no identificado circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Orquídea, en la colonia Ampliación 18 de Marzo, en un tramo en declive.

Sin embargo, esa arteria termina en el cruce con la calle Antiguo Camino a la Unión, en la colonia Magisterial, y el automovilista no se detuvo ni viró hacia alguno de los extremos; continuó de frente y chocó contra el portón metálico de una vivienda.