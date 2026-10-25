Conmemoran aniversario de las Naciones Unidas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Se realizó un acto cívico en la Plaza de Armas por el 81 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, en donde realizaron los honores a la bandera, en este evento estuvieron presentes autoridades municipales y algunas instituciones educativas.

En la Plaza de Armas se conmemoró el 81 aniversario de fundación de la ONU, estuvieron autoridades municipales y estudiantes del CECATI 131 y de la Escuela Primara Club de Leones, los estudiantes cargaban cada una de las banderas de los países que conforman la ONU.

Así mismo leyeron una poesía por la paz con motivo del aniversario de la ONU.

También se hizo una reseña histórica en la que mencionaron que fue en 1945 cuando se fundó la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, esto para evitar que se generara otra guerra mundial, pues hay que destacar que en la Segunda Guerra Mundial dejó una gran destrucción, y en la actualidad sí hubiera otro conflicto bélico mundial se destruiría por completo la humanidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al término del acto cívico los estudiantes hicieron un recorrido por la Plaza de Armas con las banderas de los diferentes países, para que la personas que estaban en el lugar la pudieran observar.