Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec

Matehuala.- Se conmemoró el 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec se llevó a cabo un acto cívico en la Plaza de Armas por esta importante fecha para los mexicanos.

En el acto cívico estuvieron presentes autoridades municipales, así como estudiantes de varias instituciones educativas, fueron alumnos del Colegio Militar Héroes de Chapultepec los que se encargaron de llevar a cabo los tradicionales honores a la bandera, donde se contó con la banda de guerra de la escuela, así mismo se cantó el Himno Nacional.

Posteriormente para conmemorar una fecha tan importante se llevó a cabo una reseña histórica, en la que se mencionó que fue el 13 de septiembre de 1847 cuando se llevó a cabo la batalla de Chapultepec, en la que un grupo de jóvenes cadetes escribieron historia con su gran valor enfrentando al ejército estadounidense.

Comentaron que fueron muchos jóvenes los que perdieron la vida en esta batalla, quienes tenían entre 13 y 17 años de edad, entre los que destacaron Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Vicente Suarez, Agustín Melgar y Juan Escutia que la leyenda cuenta que este último se envolvió en la bandera mexicana y se lanzó desde el castillo para evitar que cayera en manos enemigas.

