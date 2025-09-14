logo pulso
ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Seguridad

Detectan en Qro. patrullas clonadas de la Huasteca

Eran conducidas por civiles y al no acreditar las unidades, fueron detenidos en Landa Matamoros

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
Detectan en Qro. patrullas clonadas de la Huasteca

De manera oficial, el H. Ayuntamiento de Landa de Matamoros, Querétaro, informó que durante la madrugada de este sábado, en un operativo de revisión instalado sobre la carretera federal 120, fueron aseguradas cuatro unidades con insignias de corporaciones de San Luis Potosí que eran conducidas por particulares sin autorización oficial.

Los vehículos portaban logotipos de las policías municipales de Ciudad Valles, Axtla de Terrazas, Xilitla y Tampamolón Corona. Ninguna de las unidades tenía placas y quienes las conducían carecían de uniforme e identificación como elementos activos.

Durante la inspección, los civiles argumentaron que habían sido contratados únicamente para el traslado de los automotores, pero no presentaron oficios de comisión, órdenes de traslado ni documentación que justificara el movmiento. Tras corroborar con autoridades potosinas, se confirmó que no existía registro de autorización para dicha movilización y tampoco los conductores pertenecían a las corporaciones policiales.

Ante la irregularidad, los vehículos y sus conductores fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar responsabilidades y el estatus legal de las unidades.

