logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TE QUIERO MAMI!

Fotogalería

¡TE QUIERO MAMI!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Coronan a reina infantil de fiestas de San Isidro

Los eventos se desarrollaron en el Barrio Cuarto del Refugio

Por Carmen Hernández

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Coronan a reina infantil de fiestas de San Isidro

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se llevó a cabo la coronación de la reina infantil de las fiestas patronales de San Isidro Labrador siendo la triunfadora Alondra Flores Govea. 

Los eventos religiosos se desarrollaron en el Barrio Cuarto del Refugio, en honor a San Isidro santo patrono de la comunidad. 

Como parte de los eventos se hizo la coronación de la reina infantil Alondra Flores.  

Las autoridades municipales, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif), Rosaura Zapata y el alcalde Rodolfo Loredo, coronaron a la reina Alondra Flores Govea y a las princesas Maricela Sánchez, Danae Zuñiga y Lily Ortiz . 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Así mismo fueron clausuradas las fiestas patronales con varios eventos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atropellan a mascota
Atropellan a mascota

Atropellan a mascota

SLP

Carmen Hernández

Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas
Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas

Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas

SLP

Redacción

Bomberos lanzan llamado de auxilio
Bomberos lanzan llamado de auxilio

Bomberos lanzan llamado de auxilio

SLP

Carmen Hernández

Piden apoyo de la población para techar un espacio para resguardar las unidades

Conmemoran autoridades día del maestro
Conmemoran autoridades día del maestro

Conmemoran autoridades día del maestro

SLP

Jesús Vázquez