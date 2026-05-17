Coronan a reina infantil de fiestas de San Isidro

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se llevó a cabo la coronación de la reina infantil de las fiestas patronales de San Isidro Labrador siendo la triunfadora Alondra Flores Govea.

Los eventos religiosos se desarrollaron en el Barrio Cuarto del Refugio, en honor a San Isidro santo patrono de la comunidad.

Como parte de los eventos se hizo la coronación de la reina infantil Alondra Flores.

Las autoridades municipales, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif), Rosaura Zapata y el alcalde Rodolfo Loredo, coronaron a la reina Alondra Flores Govea y a las princesas Maricela Sánchez, Danae Zuñiga y Lily Ortiz .

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Así mismo fueron clausuradas las fiestas patronales con varios eventos.