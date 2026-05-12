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Cortocircuito genera siniestro en una casa

El fuego fue combatido por vecinos con tinas de agua, pero no lograron apagarlo.

Por Carmen Hernández

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Cortocircuito genera siniestro en una casa

CÁRDENAS.- Un cortocircuito provocó un incendio en una casa en la comunidad de la Labor, los vecinos fueron los primeros en combatirlo, pero como, no lograron controlarlo solicitaron apoyo a las corporaciones de emergencia. 

Los hechos ocurrieron en una casa-habitación en la localidad de La Labor, cuando enormes llamaradas sorprendieron a los vecinos durante la madrugada. 

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil Estatal, el cuerpo de bomberos a bordo de la unidad M4 con 5 elementos y Protección Civil Municipal.  

Los vecinos fueron los primeros en controlar las fuertes llamaradas a cubetazos de agua.  Posteriormente los cuerpos de emergencia se sumaron a combatir el siniestro, que generó varias pérdidas materiales, el siniestro no generó lesionados.

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