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Crecen 50% los robos en Ciudad Valles

Esto, respecto al mes pasado; Herrera Sierra reprende a los elementos

Por Miguel Barragán

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Crecen 50% los robos en Ciudad Valles
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      CIUDAD VALLES.- Sube el número de robos en Valles respecto al mes pasado y el director de la Policía Municipal, José Juan Herrera Sierra instó a sus elementos a esforzarse más, de acuerdo con su propio testimonio.

      El comandante de la Municipal informó que en mayo hubo 43 robos, en junio bajó a 25 y en julio, que está por concluir, han ocurrido 37 de estos delitos, es decir, un aumento del 50 por ciento de junio a julio.

      Eso fue suficiente para que Sierra Herrera reuniera a los 132 elementos y les exigiera más entrega a la actividad.

      Negó que hubiera cambiado el itinerario laboral de 12 horas de trabajo por 24 de descanso a 24 por 24 y comentó que habrá más exigencia en los turnos.

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