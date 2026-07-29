Crecen 50% los robos en Ciudad Valles

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CIUDAD VALLES.- Sube el número de robos en Valles respecto al mes pasado y el director de la Policía Municipal, José Juan Herrera Sierra instó a sus elementos a esforzarse más, de acuerdo con su propio testimonio.

El comandante de la Municipal informó que en mayo hubo 43 robos, en junio bajó a 25 y en julio, que está por concluir, han ocurrido 37 de estos delitos, es decir, un aumento del 50 por ciento de junio a julio.

Eso fue suficiente para que Sierra Herrera reuniera a los 132 elementos y les exigiera más entrega a la actividad.

Negó que hubiera cambiado el itinerario laboral de 12 horas de trabajo por 24 de descanso a 24 por 24 y comentó que habrá más exigencia en los turnos.

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