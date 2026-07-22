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Crisis de seguridad en Villa de La Paz

Sólo cinco policías vigilan el municipio

Por Jesús Vázquez

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Crisis de seguridad en Villa de La Paz
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      VILLA DE LA PAZ.- Después de la destitución de cuatro elementos de la Policía Municipal, quienes presuntamente agredieron a unos sacerdotes en la comunidad de La Boca, el municipio de Villa de la Paz quedó con únicamente cinco policías para brindar seguridad a toda la población.

      A pesar de que Villa de la Paz ha registrado un importante crecimiento en los últimos años, en materia de seguridad pública continúa contando con muy pocos elementos. Antes de la baja de los cuatro oficiales, la corporación estaba integrada por solo nueve policías encargados de vigilar tanto la cabecera municipal como sus comunidades. Tras la destitución de los agentes involucrados en la agresión, únicamente permanecen cinco elementos en activo.

      Habitantes manifestaron que es urgente contratar más personal para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pero señalaron que se requiere de elementos honestos y comprometidos con la población. Indicaron que los expolicías señalados ya habían sido acusados anteriormente de presuntas agresiones contra otras personas, sin que en ese momento se tomaran medidas en su contra.

      Por su parte, el alcalde de Villa de la Paz, Juan Francisco Escamilla, confirmó que los cuatro elementos fueron destituidos de la corporación y explicó que actualmente solo cuentan con cinco policías municipales, quienes cubren dos turnos para atender las necesidades de seguridad del municipio.

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