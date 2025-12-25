Cumple clínica con pago de aguinaldo

CIUDAD VALLES.- Llegaron a un acuerdo de pago en el Sanatorio San José, aunque faltan unos empleados por cobrar sus emolumentos navideños.

Hace unos días, se dio a conocer que la administración de la clínica particular había advertido a sus empleados sobre una situación financiera adversa que no permitiría el pago de aguinaldo y les ofrecía la opción de renunciar de sus cargos, en caso de no estar de acuerdo e inconformes por no recibir su prestación de fin de año.

Aunque algunos de los trabajadores se separaron de sus cargos, molestos por la decisión, este martes 23 hubo una convocatoria para darles el pago de la quincena pasada y de la prestación de fin de año que contempla la Ley Federal del Trabajo, que indica que el día 20 de diciembre es el límite para la percepción de aguinaldo.