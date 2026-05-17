Cumple una semana bloqueo de los ingenios

CIUDAD VALLES.- Sigue el bloqueo de cañeros en los Ingenios por la falta de exportaciones de azúcar a Estados Unidos de América.

Cumplió una semana el bloqueo que los cañeros de la Unión Nacional de Productores de Caña llevan a cabo en los Ingenios del país, porque no han exportado al mismo ritmo de la producción, falta que afecta la economía de toda la industria y, por supuesto de los productores agrícolas.

El bloqueo no afecta la zafra, sin embargo, impide que salgan los camiones cargados de azúcar, en protesta contra la falta de exportaciones a la Unión Americana, ingreso que ha faltado a los cañeros en el presente proceso zafrístico.