Se desploma barda y lesiona a mujer

RIOVERDE.- En el Fraccionamiento San José se desplomó una barda de una vivienda y lesionó a una mujer, que tuvo que recibir atención médica por las heridas que sufrió.

Los hechos ocurrieron en la calle Plutarco Elías Calles y Adolfo Ruiz Cortines, cuando de pronto una barda se derrumbó debido a la humedad y malas condiciones de la construcción, afectando a una persona que en ese momento pasaba por el lugar.

La Coordinación Municipal de Protección Civil atendió el llamado de auxilio que recibieron de los hechos, en el fraccionamiento San José, por la caída de la barda y los daños que generó. Los paramédicos brindaron atención a la persona lesionada, quien estuvo en observación por unas horas en una clínica, a la que había sido trasladada.