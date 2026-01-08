Cumplen un mes sin agua en Tancanhuitz
Denuncian que no hay anuncios de cuándo se restablecerá el servicio en la red general
TANCANHUITZ.- Se quejan ciudadanos porque tienen un mes sin agua en este municipio y no hay anuncios oficiales al respecto para que se restablezca el servicio en la red general.
Varios ciudadanos de esta localidad emitieron sus quejas a este reportero, debido a que no ha habido suministro de agua en la localidad de manera intermitente, por lo que enfrentan problemas para tener el líquido necesario en sus viviendas.
El colmo fue que a muchos de los vecinos del primer cuadro de la ciudad se les acabó su reserva personal de tinacos y de cisternas que les había durado de una a dos semanas y el suministro que el Ayuntamiento extrae de varias fuentes, entre ellas el río Coy no se ha activado.
Por lo que demandan apoyo por parte del organismo operador del agua, a través de pipas, mientras se restablece el servicio de agua, pues ya cumplen un mes con este problema.
