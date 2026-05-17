logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TE QUIERO MAMI!

Fotogalería

¡TE QUIERO MAMI!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Debe Sedosore beca a las madres solteras

Durante este año no han recibido ningún recurso

Por Redacción

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Debe Sedosore beca a las madres solteras

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) debe dos pagos a las mamás solteras, de acuerdo con una beneficiaria. 

Una de las más de 600 beneficiarias que hay en Valles de los tres mil pesos al bimestre dijo que la última vez que recibieron el pago de ayuda gubernamental, fue en el mes de diciembre y que a pesar de que ya se completaron dos bimestres de este año no les han dado nada y, cuando han llamado para preguntar no les resuelven nada, solo dan pretextos. 

La quejosa dijo que aunque en diciembre les pagaron la subvención, también les habían quedado a deber bimestres del 2025. 

La fuente de información está identificada por este medio, pero pidió que se mantuviera su personalidad en el anonimato porque no quiere que haya represalias contra ella.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atropellan a mascota
Atropellan a mascota

Atropellan a mascota

SLP

Carmen Hernández

Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas
Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas

Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas

SLP

Redacción

Bomberos lanzan llamado de auxilio
Bomberos lanzan llamado de auxilio

Bomberos lanzan llamado de auxilio

SLP

Carmen Hernández

Piden apoyo de la población para techar un espacio para resguardar las unidades

Conmemoran autoridades día del maestro
Conmemoran autoridades día del maestro

Conmemoran autoridades día del maestro

SLP

Jesús Vázquez