Debe Sedosore beca a las madres solteras

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) debe dos pagos a las mamás solteras, de acuerdo con una beneficiaria.

Una de las más de 600 beneficiarias que hay en Valles de los tres mil pesos al bimestre dijo que la última vez que recibieron el pago de ayuda gubernamental, fue en el mes de diciembre y que a pesar de que ya se completaron dos bimestres de este año no les han dado nada y, cuando han llamado para preguntar no les resuelven nada, solo dan pretextos.

La quejosa dijo que aunque en diciembre les pagaron la subvención, también les habían quedado a deber bimestres del 2025.

La fuente de información está identificada por este medio, pero pidió que se mantuviera su personalidad en el anonimato porque no quiere que haya represalias contra ella.

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