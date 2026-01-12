logo pulso
Decenas de vehículos dañados por ponchallantas

Por Redacción

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Decenas de vehículos dañados por ponchallantas

CIUDAD VALLES.- Decenas de vehículos resultaron con daños en los neumáticos, luego de pasar sobre ponchallantas que fueron arrojados a lo largo de varios kilómetros en la carretera federal Valles-Tamazunchale por delincuentes.

Aunque no hay información oficial al respecto, en redes sociales testigos y víctimas afirman que desde la noche del sábado y hasta la tarde de este domingo había ponchallantas en varios tramos carreteros de la salida de Ciudad Valles hacia Tamazunchale.

Incluso en el puente La Lagartija, ya dentro del área urbana, un autobús foráneo se vio afectado, al igual que un vehículo particular.

Donde se reportó la mayor cantidad de unidades dañadas fue en el tramo del Hospital General al ejido La Calera, así como entre la delegación de El Pujal y Santiaguillo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En las últimas horas, la Guardia Civil Estatal detuvo a presuntos integrantes de grupos delictivos que operan en la región y continuaba realizando operativos en diferentes sectores, lo que podría estar relacionado con estos actos delictivos.

