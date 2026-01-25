Denuncian tala cerca de El Bañito

logo pulso
Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Denuncian automovilistas tala desmedida en el sur del municipio, cerca de El Bañito.

Desde hace unos días, automovilistas que toman la carretera 85, sur, Valles-Tamazunchale han reportado el desbroce y tala de árboles y palmas, cerca del famoso balneario, en un área que abarca varias hectáreas de terreno y que resulta preocupante la tala clandestina que se realiza en este sitio.

Aunque los proyectos de infraestructura suelen incluir los estudios de impacto ambiental, no ha habido noticias sobre la construcción de algún complejo o institución en ese lugar, por lo que es de llamar la atención y que autoridades intervengan de inmediato.

La zona es rica en vegetación, por la cercanía de cuerpos de agua, aunque la tala ha estado ocurriendo sin cesar.

