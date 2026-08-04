Desabasto de agua en Cedral

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Cedral.- Una falla en el suministro de energía eléctrica en la zona donde se ubican los pozos de abastecimiento provocó la suspensión temporal del servicio de agua potable en toda la ciudad, informó el organismo operador de agua.

De acuerdo con el aviso emitido a la población, la interrupción del servicio se originó debido a un desperfecto en el sistema eléctrico que alimenta los equipos de bombeo, situación que impide el funcionamiento normal de los pozos. Las autoridades señalaron que la falla ya fue reportada a la instancia correspondiente y se espera que el problema sea solucionado en el menor tiempo posible para restablecer el suministro.

Asimismo, se informó que personal operativo ya se encuentra en el área afectada para dar seguimiento a la contingencia y supervisar las labores necesarias mientras se repara el desperfecto.

Una vez que el servicio de energía eléctrica sea restablecido, el abastecimiento de agua potable comenzará a normalizarse de manera gradual en las colonias de la ciudad, por lo que se pidió comprensión a la ciudadanía, ya que el llenado de las líneas de conducción y los tanques de almacenamiento requiere de varias horas.

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El organismo operador hizo un llamado a la población a hacer un uso responsable del agua almacenada mientras concluyen los trabajos para restablecer el servicio en su totalidad.