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Desabasto de agua en El Abra-San Felipe

Una fuga impide que llegue el agua a ese poblado; apoya Dapas con pipas

Por Redacción

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Desabasto de agua en El Abra-San Felipe
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      CIUDAD VALLES.- Habitantes del Abra-San Felipe refieren que no tienen agua desde hace seis días, la Dapas afirma enviar pipas a los tanques de distribución de ese lugar pero aun así los habitantes no tienen agua en sus casas.

      Desde el pasado miércoles 29 de julio, una fuga de una tubería de 16 pulgadas dejó sin agua a 32 colonias y ejidos del oriente (salida a Tamuín) de Valles y, aunque quedó arreglado el desperfecto para la zona urbana, la falta de agua continuó en San Felipe, un ejido ubicado a ocho kilómetros de la cabecera municipal.

      La queja estalló este fin de semana, porque los del Abra-San Felipe supieron que en la zona urbana había solución, pero no para ellos.

      La Dapas, a través de Comunicación Social dio a conocer que hay una fuga adicional a la del miércoles, sin embargo, no han podido ubicarla, dado que el ramal de tubos se encuentra a seis metros de profundidad y el derrame de agua no emerge a la superficie, pese a ello aseguran estar mandando cinco pipas de agua al día para llenar el tanque de abastecimiento de ese lugar, aunque las quejas de la población son que no llega el agua.

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