Desabasto de agua en La Paz

Mejor invierte el alcalde recursos en la feria regional

Por Jesús Vázquez

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Desabasto de agua en La Paz

Villa de la Paz.- Habitantes de varios sectores del municipio reportan el desabasto de agua que enfrentan y ahora que más se necesita el vital líquido ya que están llegando visitantes debido a que se acerca la Feria Regional.

Mencionaron que en estas fechas importantes llegan personas de varias partes de la república y el extranjero para pasar momentos agradables con la familia, que tienen mucho tiempo sin ver, pero llegan y enfrentan el problema de la falta de agua, no pueden realizar sus actividades básicas como bañarse, lavar ropa, lavar trastes, trapear, además de que en el municipio muchos tienen animales y sufren para darles agua de tomar.

Comentaron ciudadanos que solo una vez a la semana se les suministra el agua, pero pese a ello cobran la cuota normal, muchos están al corriente sin deuda, pero no tienen el vital líquido para sus actividades diarias, además de que hay habitantes enfermos que requieren constantemente estar limpiando sus casas, para evitar infecciones mayores.

Manifestaron que es decepcionante que la actual administración municipal invierta mejor en la feria regional que en combatir el problema del desabasto de agua, pues en los últimos seis años no se había tenido este problema de la falta de agua como está ocurriendo en la actual administración.

