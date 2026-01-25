Descartan cuarentena y sacrificio de ganado

CIUDAD VALLES.- Advierte el director general del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Gabriel Ayala Borunda que en el combate a la mosca y al gusano barrenador no habrá cuarentenas ni confiscaciones ni sacrificios de ganado, que no hay nada de qué preocuparse.

Ayala Borunda insistió en que la mejor manera de impedir la proliferación de casos de miasis, es con información de los productores, sean éstos grandes, medianos o pequeños y que no hay nada qué temer, porque no se les sanguinará ni se les someterá a ningún procedimiento molesto, sino que se debe saber dónde hay miasis para atacar inmediatamente en ese sitio y contener las infecciones.

Por lo que los principales actores y responsables para evitar un brote serán los ganaderos.