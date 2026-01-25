logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Descartan cuarentena y sacrificio de ganado

Ganaderos serán los principales actores en lucha contra gusano barrenador

Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
Descartan cuarentena y sacrificio de ganado

CIUDAD VALLES.- Advierte el director general del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Gabriel Ayala Borunda que en el combate a la mosca y al gusano barrenador no habrá cuarentenas ni confiscaciones ni sacrificios de ganado, que no hay nada de qué preocuparse.

Ayala Borunda insistió en que la mejor manera de impedir la proliferación de casos de miasis, es con información de los productores, sean éstos grandes, medianos o pequeños y que no hay nada qué temer, porque no se les sanguinará ni se les someterá a ningún procedimiento molesto, sino que se debe saber dónde hay miasis para atacar inmediatamente en ese sitio y contener las infecciones.

Por lo que los principales actores y responsables para evitar un brote serán los ganaderos.

