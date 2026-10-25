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Designan nuevo director del Tec de Matehuala

Por Jesús Vázquez

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Designan nuevo director del Tec de Matehuala
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      Matehuala.- En ceremonia oficial fue presentado y tomó posesión Pablo Gutiérrez Cruz como nuevo director del Tecnológico de Matehuala, en un acto celebrado en la sala audiovisual, con la presencia de estudiantes, personal directivo, administrativo y docente.

      Durante la ceremonia, Rafael Portillo Rosales, director del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, realizó la entrega formal del nombramiento al nuevo titular, dando inicio a una nueva etapa en la vida institucional del plantel

      Como parte del acto protocolario, José Luis Bernal Robledo, director saliente, dirigió un mensaje de agradecimiento a la comunidad tecnológica, reconociendo el acompañamiento y compromiso de estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo durante su gestión al frente de la institución.

      Por su parte, Pablo Gutiérrez Cruz dirigió su primer mensaje como director a las y los estudiantes, así como a toda la comunidad tecnológica, en el marco del inicio de esta nueva responsabilidad institucional, el nuevo director se venía desempeñando anteriormente como subdirector Académico en el Tecnológico de Puebla, institución de gran tradición e importancia en el país, por lo que viene al relevo. 

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      La ceremonia representó un momento significativo para el Tecnológico de Matehuala, al reconocer la labor desarrollada durante la administración saliente y dar la bienvenida a una nueva etapa de dirección, en la que la formación integral de las y los estudiantes, la calidad académica y el fortalecimiento institucional continúan siendo ejes fundamentales.

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