logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Detectan a menores que consumen drogas

Realizan tamizaje a estudiantes de escuela secundaria

Por Carmen Hernández

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Detectan a menores que consumen drogas

RIOVERDE.- Se ha detectado casos de menores que han consumido drogas, por lo que se han realizado tamizajes para conocer la realidad de las cosas para actuar y brindarles apoyo para que no caigan en la drogadicción. 

El titular de Promupa Juan de Dios Hernández Domínguez, dio a conocer que se han realizado tamizajes a estudiantes de la Secundaria de San Diego, como medida preventiva y actuar para evitar que lleguen a caer en la drogadicción los menores.  

Adelantó que en la instancia se atiende a 5 personas, quienes acuden de manera puntual a sus terapias. 

Se ha acudió a diversas instituciones educativas y el nutriólogo les brinda una plática sobre los alimentos saludables. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Así mismo a los alumnos se les habla sobre la prevención del consumo de drogas y sobre habilidades para la vida, para tener un desarrollo sano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Convocan a jóvenes para la Guardia Civil
Convocan a jóvenes para la Guardia Civil

Convocan a jóvenes para la Guardia Civil

SLP

Carmen Hernández

Bajo investigación, policías por extorsión
Bajo investigación, policías por extorsión

Bajo investigación, policías por extorsión

SLP

Redacción

No ha llegado ninguna notificación sobre el caso: director

Conmemoran aniversario del Panteón Hidalgo
Conmemoran aniversario del Panteón Hidalgo

Conmemoran aniversario del Panteón Hidalgo

SLP

Jesús Vázquez

Hay leyendas del cementerio, además de personajes ahí sepultados

Ofrecen curso para impulsar comercio a Pymes locales
Ofrecen curso para impulsar comercio a Pymes locales

Ofrecen curso para impulsar comercio a Pymes locales

SLP

Miguel Barragán