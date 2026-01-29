Detectan a menores que consumen drogas

RIOVERDE.- Se ha detectado casos de menores que han consumido drogas, por lo que se han realizado tamizajes para conocer la realidad de las cosas para actuar y brindarles apoyo para que no caigan en la drogadicción.

El titular de Promupa Juan de Dios Hernández Domínguez, dio a conocer que se han realizado tamizajes a estudiantes de la Secundaria de San Diego, como medida preventiva y actuar para evitar que lleguen a caer en la drogadicción los menores.

Adelantó que en la instancia se atiende a 5 personas, quienes acuden de manera puntual a sus terapias.

Se ha acudió a diversas instituciones educativas y el nutriólogo les brinda una plática sobre los alimentos saludables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así mismo a los alumnos se les habla sobre la prevención del consumo de drogas y sobre habilidades para la vida, para tener un desarrollo sano.