Detienen a joven con presunta marihuana en operativo de la GCE en Ciudad Valles

Estado

El aseguramiento ocurrió cerca del Hospital General; el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía

Por Huasteca Hoy

Noviembre 21, 2025 02:15 p.m.
A
Un joven fue detenido por la Guardia Civil Estatal (GCE) durante un operativo en la carretera federal 85 México–Laredo, en el tramo Ciudad Valles–Tamazunchale, luego de que presuntamente transportaba varias dosis de marihuana.

La detención ocurrió a la altura del fraccionamiento Oxitipa, donde los agentes realizaban acciones de prevención. Según el reporte oficial, el hombre actuó de manera sospechosa al ver la presencia policial, por lo que fue interceptado para una revisión.

El detenido fue identificado como Carlos "N", de 26 años, a quien presuntamente le encontraron diez bolsas con hierba verde y seca con características de la marihuana.

El joven fue trasladado a la Fiscalía General del Estado para continuar con el procedimiento correspondiente por hechos con apariencia de delito contra la salud.

