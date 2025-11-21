logo pulso
Detienen a fardero en tienda comercial

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a fardero en tienda comercial

Matehuala.- Detienen a presunto fardero señalado de cometer un robo de varios artículos al interior de la tienda departamental Bodega Aurrera, el presunto fue consignado ante la Fiscalía de Justicia por su reincidencia de las mismas acciones en agravió de dicha cadena comercial.

De los hechos tomaron conocimiento elementos de la Policía Municipal, ya que los guardias de seguridad de la tienda departamental reportaban que había un sujeto que presuntamente había robado varios artículos, entre los que se encontraban desodorantes, varios bolillos y jamón, por lo que inmediatamente acudieron a retenerlo. 

El presunto delincuente fue identificado como Jesel de 27 años de edad, fue sorprendido mediante las cámaras de video vigilancia y personal de seguridad ocultando varios artículos entre su vestimenta y no los pagó al momento de abandonar la tienda, por lo que fueron tras el para detenerlo por los objetos hurtados. 

Los guardias de seguridad le dieron seguimiento y junto con oficiales de la Policía Municipal realizaron la detención en flagrancia. 

El detenido y los objetos del robo fueron presentados ante la Fiscalía de Justicia del Estado donde se definirá su situación legal por el delito de robo.

