Detienen a menor, realizaba acrobacias en una motocicleta

RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil Municipal detienen a menor de edad que exponía su vida y da les demás realizando acrobacias en su motocicleta, como caballitos. Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde en la calle Nicolás Bravo y Morelos, cuando un joven de 16 años de edad en varias ocasiones realizaba diversas maniobras peligrosas en su vehículo.

El joven motociclista estaba infringiendo la ley, incluso en plan de burla pasaba frente a los oficiales a exceso de velocidad.

Se le aseguró la motocicleta marca italika, cuyo conductor realizaba ruidos estrepitosos con el escape.

Los agentes solicitaron la intervención del Grupo Ave y el menor de 16 años de edad fue trasladado al Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif), quedando al resguardo de un familiar.

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La motocicleta fue trasladada a una pensión local.

Finalmente hicieron un llamado a los motociclistas a no circular con escape abierto, obedecer el reglamento y portar el casco de seguridad, ya que no cumplir estas reglas sería motivo de una sanción.