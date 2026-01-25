logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Detienen a sujeto por escandaloso

Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a sujeto por escandaloso

RIOVERDE.- Detienen a sujeto quien andaba bajo los efectos de la droga y cometió varias faltas administrativas, por lo que fue retenido por agentes policiacos. 

Los hechos ocurrieron en la calle Gama cuando elementos de la Guardia Municipal realizaban un recorrido de vigilancia y recibieron un llamado de auxilio, pues una persona cometía algunas acciones que ponían en riesgo la integridad de las personas. 

Por lo que al llegar a la citada calle, localizaron a una persona de nombre Alejandro de 46 años de edad, quien bajo los efectos de la droga cometió diversas faltas como alterar el orden público y escándalo, por lo que fue detenido. 

El revoltoso fue puesto a disposición del Juez Calificador, quien resolverá su situación jurídica, pero por lo pronto estará bajo las rejas, para evitar que dañe a alguna persona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a presunto ladrón domiciliario
Detienen a presunto ladrón domiciliario

Detienen a presunto ladrón domiciliario

SLP

Redacción

Escuela por cooperación carece de servicios básicos
Escuela por cooperación carece de servicios básicos

Escuela por cooperación carece de servicios básicos

SLP

Redacción

Hombre herido luego de brutal golpiza
Hombre herido luego de brutal golpiza

Hombre herido luego de brutal golpiza

SLP

Carmen Hernández

Operativo para reducir accidentes de motocicleta
Operativo para reducir accidentes de motocicleta

Operativo para reducir accidentes de motocicleta

SLP

Carmen Hernández

También se les revisará que traigan en regla sus documentos