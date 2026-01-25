Detienen a sujeto por escandaloso

RIOVERDE.- Detienen a sujeto quien andaba bajo los efectos de la droga y cometió varias faltas administrativas, por lo que fue retenido por agentes policiacos.

Los hechos ocurrieron en la calle Gama cuando elementos de la Guardia Municipal realizaban un recorrido de vigilancia y recibieron un llamado de auxilio, pues una persona cometía algunas acciones que ponían en riesgo la integridad de las personas.

Por lo que al llegar a la citada calle, localizaron a una persona de nombre Alejandro de 46 años de edad, quien bajo los efectos de la droga cometió diversas faltas como alterar el orden público y escándalo, por lo que fue detenido.

El revoltoso fue puesto a disposición del Juez Calificador, quien resolverá su situación jurídica, pero por lo pronto estará bajo las rejas, para evitar que dañe a alguna persona.

