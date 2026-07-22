Disminuye extorsión a los comercios: GCE

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES. -El comandante de la Guardia Civil Estatal en la Huasteca, Jaime Martínez Pachuca dijo que no han detectado ningún caso de extorsión en los últimos días en el comercio de Valles.

Luego de que hace más de ocho meses Valles estuvo sumido en una crisis de extorsiones a comerciantes, el jefe policiaco manifestó que en los últimos días no ha habido reportes "al menos formales" de este tipo de delito.

Comentó que no ha habido reportes vigentes, pero han mantenido la vigilancia en las zonas comerciales y recomendó hacer las denuncias al 911 ó al 089, en el caso de que quiera vertir información de manera anónima.