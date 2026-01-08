Dos accidentes viales dejan solo daños materiales

CIUDAD VALLES.- Ocurrieron dos accidentes viales en distintos puntos de Ciudad Valles, dejando como saldo únicamente daños materiales.

Ambos se registraron durante la noche del pasado martes.

El primero ocurrió en la calle Toltecas, esquina con Pedro J. Méndez, frente a la tienda OXXO del fraccionamiento Avance.

Una mujer que presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol chocó su vehículo Chevrolet Cavalier verde, modelo atrasado, contra una camioneta Nissan de modelo reciente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los daños fueron mínimos, pero la conductora responsable intentó darse a la fuga y el afectado la siguió hasta la calle Ferrocarril, esquina con Damas, en la colonia Morelos, donde ya no pudo continuar su marcha debido a que se trataba de una calle sin salida.

Al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes dialogaron con los conductores y finalmente se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños.

El otro percance ocurrió en el cruce del libramiento sur con la calle Felipe Ángeles, en la colonia Gregorio Osuna, bajo el puente La Lagartija.

En ese punto chocaron de manera lateral una camioneta Chevrolet Cheyenne blanca y un vehículo Toyota azul. Ambos conductores intentaban salir del libramiento para ingresar a la colonia mencionada, pero uno de ellos no tomó las debidas precauciones y se produjo la colisión.

En este caso no intervino ninguna autoridad, ya que ambos vehículos contaban con seguro y los conductores llegaron a un acuerdo.