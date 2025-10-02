Drenajes de tiendas inundan canal de aguas residuales

CIUDAD VALLES.- Una vecina de la calle Pedro Antonio Santos se quejó de que el arroyo que está entre la avenida y su casa se encuentra anegado de drenaje de empresas que tiran todo a ese canal de desagüe.

Beatriz Reséndiz Torres vive en el 307 de la Pedro Antonio Santos y aunque ha querido remover un puente de su propiedad que se cayó por el desgaste del tiempo, no ha podido, porque tiene un anegamiento de inmundicia que no sólo le abruma el olfato y le ha cambiado la rutina a ella y a su familia.

Ella misma investigó la fuente de drenaje que se agolpa entre su casa y la salida del arroyo bajo el puente, por un tubo que atraviesa el ancho del afluente, pasos más adelante y descubrió que el agua negra proviene de negocios de venta de abarrotes, como el Aká y otros lugares, puesto que arroyo arriba está seco.

Pidió a las autoridades que le apoyaran para contener esa contaminación que le afecta en mayor medida a ella, pero no ha tenido una buena respuesta.

