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El día de muertos impulsa economía

Beneficia a florerías, panaderías, papelerías y restaurantes

Por Jesús Vázquez

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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El día de muertos impulsa economía
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      Matehuala.- La celebración del día de muertos es una oportunidad para impulsar la economía local y del Altiplano, como florerías, panaderías, papelerías y restaurantes serán los más beneficiados con la festividad. 

      El presidente de CANACO Matehuala, Rafael Fernández Santos informó que si bien la Huasteca potosina es la región donde más se concentra la derrama económica por el día de muertos, este año en el Altiplano será diferente, pues desde que contamos con el Xantolo que recorrió nuestras calles y con las festividades que se programarán para recordar a quienes se nos adelantaron, los negocios se beneficiarán. 

      Comentó que el día de muertos llena de flores, veladoras y ofrendas los hogares mexicanos, moviliza la actividad económica que llega a mercados, panaderías, restaurantes, hoteles y negocios familiares. 

      Expresó que "en el Altiplano tenemos una forma muy nuestra de recordar a quienes ya no están, los panteones se llenan y detrás de cada ofrenda hay una historia familiar, está el trabajo de quienes cultivan flores, preparan el pan y ofertan en los mercados. Cuando compramos en un negocio local ayudamos a sostener empleos y mantener vivas nuestras tradiciones".

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      Declaró que como cámara les interesa que más negocios se sumen a la formalidad y que nuestros habitantes tengan la confianza de comprar en comercios locales, esos que son familiares y que cada año nos acompañan en cada celebración.

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