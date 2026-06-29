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Eligen a reina gay 2026

Por Redacción

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Eligen a reina gay 2026
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      CIUDAD VALLES.- Insisten en evento LGBTTTQ+ que siga el respeto a todos, después de la marcha.

      Luego de la marcha del orgullo gay, en el templete puesto para el certamen de Reyna Gay 2026, Alejandra Bogue, quien ha sido representante de la comunidad trans en el país desde hace décadas y que fue la invitada especial de esta edición, dijo que observó un gran respeto de parte de la ciudadanía y de la misma comunidad hacia sí misma, recalcando que debe haberlo, porque toda comunidad así lo merece.

      Al término de la caminata, la calle Hidalgo fue el escenario del certamen anual y la asistencia fue con foro improvisado que se montó entre las calles Morelos y Porfirio Díaz.

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