Emotivo adiós a agentes estatales

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CIUDAD VALLES. -Rindió homenaje y último adiós la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a los dos policías estatales vallenses que murieron en Cerritos tras un atentado de la delincuencia organizada.

Esta tarde, en presencia del secretario de Seguridad de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, familiares y cercanos de Michelle Guadalupe Stevens Martínez y Jesús Salazar Santos hubo exequias para estos dos agentes que encontraron la muerte el domingo 26 en un lugar alejado de la comunidad de Cerritos, en la Delegación de La Pila, de la capital del Estado.

Este mismo día, en Axtla de Terrazas, Mariano Martínez Bautista fue homenajeado por las autoridades y familiares por la misma situación de riesgo. El informe preliminar fue que los tres murieron en un atentado, en el que habría estado involucrado un automóvil con explosivos, aunque esta versión no ha sido corroborada por las autoridades de la Fiscalía General del Estado.