Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro

CIUDAD VALLES. Un hombre originario del municipio de San Antonio fue encontrado sin vida en medio de unos cañaverales de la localidad Panigual, anexo a San Isidro.

Vecinos y trabajadores del campo conocían al infortunado como Leo; sin embargo, no sabían sus apellidos. Lo único que recordaban es que provenía del ejido Tocoy, municipio de San Antonio.

Tenía un par de días que no lo veían, y la noche del sábado unos cortadores de caña lo hallaron tirado en una parcela, por lo que de inmediato pidieron auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Los paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero al revisarlo descubrieron que el hombre había muerto desde horas antes.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para llevar a cabo las investigaciones. El cuerpo no tenía huellas de violencia, y algunas personas que conocieron al occiso comentaron que éste padecía de alcoholismo.

Leo habría fallecido por causas naturales; sin embargo, al no haber familiares en ese lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, y con el paso de las horas se localizó a sus familiares para los trámites correspondientes.