Entregan despensas casa por casa; no hallan beneficiarios

CIUDAD VALLES.- No han encontrado a muchos de los beneficiarios de paquetes alimentarios en sus casas, pero volverán a buscarlos, dijo el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Jesús Guadalupe González Vargas.

El funcionario estatal comentó que por varias razones no han podido encontrar a todos los beneficiarios de las despensas que ahora se entregan en la puerta de los 30 mil beneficiarios y advirtió que no tiene caso ir a buscar el paquete a la oficina de Sedesore, porque ya no se entregarán así.

Dijo que van a volver a donde no encontraron a los que están inscritos en el programa y que por lo pronto han entregado 10 mil de las 30 mil despensas que tienen que culminar en manos de los peticionarios a finales de mayo.