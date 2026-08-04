Esquizofrenia, mecanismo del cerebro contra estrés

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- "La esquizofrenia es un mecanismo de defensa del cerebro para no morir de estrés", de acuerdo con el piscólogo Asaf Salatiel Sánchez Bautista.

El sábado pasado, un hombre relativamente joven acabó con la vida de su propia madre y prendió fuego a su propia casa en la colonia Hidalgo.

Este hecho podría haberse debido a la enfermedad mental de la esquizofrenia, en la que el cerebro conforma una realidad alterna que solamente es percibida por el paciente y en la que suele haber voces o alucinaciones de gente que sugiere o da órdenes al enfermo para que ejecute actos como los descritos arriba.

El paciente de esquizofrenia sufre tal nivel de depresión o estrés que podrían colapsar a muerte a una persona, sin embargo, a algunos les provoca un brote psicótico que puede desencadenar, tiempo después, el desdoblamiento de la realidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Refirió que aunque hay medicamentos que controlan ese estado de delirio, la esquizofrenia suele ser tan profunda que no logra contener esa realidad alterna, aunado a que muchos no consumen el medicamento controlado que se les receta.