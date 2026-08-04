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Esquizofrenia, mecanismo del cerebro contra estrés

Por Redacción

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Esquizofrenia, mecanismo del cerebro contra estrés
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      CIUDAD VALLES.- "La esquizofrenia es un mecanismo de defensa del cerebro para no morir de estrés", de acuerdo con el piscólogo Asaf Salatiel Sánchez Bautista.

      El sábado pasado, un hombre relativamente joven acabó con la vida de su propia madre y prendió fuego a su propia casa en la colonia Hidalgo.

      Este hecho podría haberse debido a la enfermedad mental de la esquizofrenia, en la que el cerebro conforma una realidad alterna que solamente es percibida por el paciente y en la que suele haber voces o alucinaciones de gente que sugiere o da órdenes al enfermo para que ejecute actos como los descritos arriba.

      El paciente de esquizofrenia sufre tal nivel de depresión o estrés que podrían colapsar a muerte a una persona, sin embargo, a algunos les provoca un brote psicótico que puede desencadenar, tiempo después, el desdoblamiento de la realidad.

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      Refirió que aunque hay medicamentos que controlan ese estado de delirio, la esquizofrenia suele ser tan profunda que no logra contener esa realidad alterna, aunado a que muchos no consumen el medicamento controlado que se les receta.

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